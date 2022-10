Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din țara, dar care are și licența de furnizare, a ajuns sa refuze cererile unor clienți non-casnici de a li se face o oferta pentru a primi energie electrica, scrie Economica.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Chiar daca planta este verde, mai are frunze verzi, din cazua soarelui puternic - la 42 de grade - stomatele lui au fost distruse. Pentru cultura uitati ce inseamna... Acest porumb trebuia sa arate in felul asta: sa se coaca in sus, in pozitia asta, insa circulatia s-a intrerupt si a cazut la vale.…

- Condițiile meteorologice nefavorabile care afecteaza principalii furnizori de orez din Asia, inclusiv cel mai mare exportator, India, amenința sa reduca producția celui mai important aliment de baza din lume și sa alimenteze inflația alimentara, care se apropie deja de niveluri record, scrie Reuters…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca peste 200.000 de hectare de porumb si floarea soarelui sunt afectate din cauza secetei. El a precizat ca nu exista probleme in zonele irigate. „In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele…

- Seceta a calamitat culturile agricole și in județul Neamț, unde doua treimi din suprafata cultivata este compromisa, potrivit unei centralizari realizate in 47 din cele 83 de localitati. Din cele 33.000 hectare inventariate de comisiile mixte, pe 21.000 hectare s-a constatat ca toate culturile sunt…

- Este unul dintre cei mai grei ani pentru agricultorii din sud-vestul țarii Foto: aradon.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Este unul dintre cei mai grei ani pentru agricultorii din sud-vestul țarii, cel puțin. Seceta a distrus 40% din culturile de grâu și rapița,…

- In Moldova parjolita de seceta, agricultorii isi evalueaza pagubele și isi pun sperantele in subventiile promise de autoritați. In sudul tarii, culturile de porumb și floarea soarelui au rezistat pana acum, insa se vor usca pe camp daca nu va ploua in urmatoarele zile.

- Masa de aer tropical va aduce temperaturi de foc in tara noastra. Acestea vor depasi 35 de grade Celsius la umbra. Este vorba despre aceeasi masa de aer cald care afecteaza puternic vestul Europei. Astfel, temperaturile ridicate vor fi resimtite si in Romania de zilele urmatoare. De miercuri, romanii…