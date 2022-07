Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii au cerut, ieri, Guvernului printr-o scrisoare deschisa sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe si a arsitei in toate zonele in care mai mult de jumatate din suprafata cultivata este afectata. Ei spun ca sunt judete, indeosebi in regiunea Moldovei, in care culturile sunt afectate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a discutat marti, cu unul dintre fermierii care au cerut declararea starii de calamitate datorate secetei, precizand ca a vazut care este situatia in zece judete si ca va prezenta o solutie astfel incat fermierii sa nu fie penalizati.

- Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii Petre Daea și premierului Nicolae Ciuca, Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita, pana la 31 iulie, declararea starii de calamitate cauzata de seceta pedologica severa si arsita atmosferica in localitatile și judetele unde mai mult…

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Președintele asociației Pro Agro, Arion Ionel, a declarat la Digi24 ca sunt județe in estul țarii de unde fermierii nu vor recolta nimic, așa ca este necesara declararea starii de calamitate in acele zone, astfel incat ei sa nu mai plateasca taxele pentru recolta nerealizata. Ministrul Agriculturii…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita, pana la 31 iulie, declararea starii de calamitate cauzata de seceta pedologica severa si arsita atmosferica in localitatile/judetele unde mai mult de 50% din suprafata acoperita de o cultura este afectata, sustin

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%.