Stiri pe aceeasi tema

- Piata imobiliara timisoreana a inregistrat o scadere brusca si abrupta a interesului cumparatorilor pentru noi proprietati. Chiar si cu o cerere in scadere evidenta, preturile nu sau semn ca ar scadea. A fost nevoie de aparitia crizei pandemice ca timisorenii sa nu mai fie la fel de interesati de o…

- Fitch Ratings și-a redus ipotezele pe termen scurt și mediu la prețul gazelor naturale și petrol, in așteptarea unei oferte foarte mari de piața in 2020, relateaza Trend citand Fitch Rating.„Presupunem ca piața se va reechilibra treptat in urmatorii doi-trei ani, dar am redus, de asemenea,…

- Din cauza coronavirusului de tip nou s-au inchis pietele, dar nu si cea a tezelor la comanda. Ca in fiecare an, cu cateva luni inainte de examenele de licenta si masterat, siteurile cu anunturi abunda in astfel de oferte.

- Piața genereaza un bun public pe care noi foarte greu îl percepem ca fiind important, anume prețul, a declarat Cristian Paun, profesor ASE, într-o conferința organizata de Oxygen Events. Potrivit acestuia, prețul este îmbibat de 2 lucruri: raritatea resurselor și intensitatea nevoilor…

- Industria energetica mondiala risca sa dispara din cauza incalzirii globale. Preturile gazelor naturale s-au prabusit pe fondul celei mai calde ierni din istorie Inainte de epidemia de coronavirus, industria energetica mondiala se confrunta cu o alta amenintare: cea mai calda iarna din istorie, transmite…

- Au crescut prețurile pe piața imobiliara, din cauza crizei muncitorilor calificati si pretului materialelor de constructie. In marile orase, apartamentele se vand la preturi exorbitante, chiar daca romanii nu se mai inghesuie sa cumpere la fel ca in alti ani.

- Analiști: Prețul gazelor ar putea scadea cu 18% in acest an, dar consumatorii casnici raman vulnerabili pe piața libera Pretul gazelor ar putea scadea cu 18% vara urmatoare, comparativ cu vara precedenta, insa anul acesta va fi unul complicat pentru piata gazelor, se arata intr-o analiza a Asociatiei…

- Pretul mediu al unei inmormantari in Marea Britanie a atins un nivel record de 4.417 lire sterline in 2019, in crestere cu 3,4% fata de situatia din 2018, arata un studiu anual realizat de compania de asiguri SunLife, informeaza BBC.Compania de asigurari, care a studiat costurile cu inmormantarile…