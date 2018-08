Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii olteni au terminat de treierat graul iar acum se pregatesc pentru semanat. Pe langa punerea la punct a utilajelor, specialistii ii sfatuiesc sa aiba grija ce semințe planteaza, pentru a avea o producție buna. Marinas, buna dimineata.

- In timp ce Europa se lupta cu una dintre cele mai toride veri inregistrare vreodata, Comisia a indicat ca masura are drept scop contracararea scaderii productiei si evitarea altor dificultati pentru agricultori.Fermierii vor putea acum sa primeasca pana la 70% din plata lor directa si 85%…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a relaxat reglementari din domeniul agricol si va accelera platile catre agricultorii din statele UE afectati de seceta extrema, relateaza Reuters. In timp ce Europa se lupta cu una dintre cele mai toride veri inregistrare vreodata, Comisia a indicat ca masura…

- Vremea rea din ultima perioada a dat planurile fermierilor romani peste cap. Agricultorii din Baragan au inceput recoltatul graului, insa ploile nu i-au mai lasat sa intre in camp cu combinele. Recolta, si-asa afectata de seceta, a fost culeasa pe jumatate.

- Primii pepeni verzi si galbeni autohtoni pot fi gasiti deja in vanzare. Fermierii au inceput recolatrea cu doua saptamani mai devreme fata de anul trecut. Agricultorii sustin ca primavara racoroasa le-a generat mai multe cheltuieli.

- In acest an, floarea-soarelui a inflorit cu doua saptamani mai devreme, iar seceta a afectat suprafețe importante. Fermierii spun ca in aceasta perioada, plantele s-au dezvoltat neuniform și sunt foarte vulnerabile la boli și daunatori.

- Cu fiecare zi care trece fara ploi, situatia din agricultura vasluiana se agraveaza. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agricultura a judetului Vaslui, a spus ca sunt tot mai multi femieri care semnaleaza consecintele negative ale lipsei de apa din sol. Sunt fermieri care au semanat floarea-soarelor…