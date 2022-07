Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul australian Nick Kyrgios, care va juca finala la Wimbledon dupa ce spaniolul Rafael Nadal a declarat forfait, a dezvaluit ca a petrecut "o noapte foarte proasta" din cauza emotiei, el fiind acum la un singur pas de un eventual prim titlu de Mare Slem, scrie AFP. Fii la curent cu…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a transmis Administrației Prezidențiale propunerea de numire a lui Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, anunța biroul de presa al Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul ministru Petre Daea, propus miercuri de PSD pentru a prelua din nou portofoliul Agriculturii, a declarat la finalul ședinței social-democraților ca va prezenta masurile pentru combaterea secetei dupa ce va fi numit ministru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- OMV Petrom va produce combustibil sustenabil pentru aviație la rafinaria Petrobrazi prin co-procesarea uleiului de rapița produs pe piața locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 18 localitati din 4 judete si in Bucuresti, pentru a indeparta efectele furtunilor. De asemenea, structurile ISU au emis 17 mesaje RO-Alert pentru atentionarea populatiei, in 11 judete, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs marti seara, la ora locala 18:40, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu spune ca este mandru ca prima scoala 100% ecologica din Romania se afla in Buzau. ”Sper ca acest exemplu sa fie preluat in cat mai multe orase din tara”, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, care a fost prezent, marti, la prezentarea Proiectului Scoala 11,…

- Tragedie la Buzau: un parașutist militar a murit la antrenament, informeaza Digi24. Se pare ca nu ar fi funcționat parașuta, insa nu se știu prea multe informații la acest moment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…