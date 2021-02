Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6 milioane de lei, amenzi aplicate pana acum de politisti Purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog. Foto: Agerpres Peste 6 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de politisti, în urma controalelor care au avut loc în ultima saptamâna…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual si masurile de protectie sanitara, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus suplimentarea efectivelor care vor actiona in minivacanta de Revelion pentru a proteja siguranta si sanatatea cetatenilor. Efectivele de ordine publica vor avea o prezenta…

- Informații de ultima ora! Ar urma sa se plateasca polițe in Ministerul de Interne! A ieșit la iveala numele primului greu pe care noul șef MAI, Lucian Bode, ar urma sa-l „execute”. Conform unor surse bine informate, ministrul Lucian Bode ar urma sa-l „decapiteze” chiar pe... Citește AICI cine…

- Violenta domestica si focuri de arma in Franta. Trei ofiteri de politie au fost impuscati mortal, iar un al patrulea a fost ranit. Agresorul a incendiat ulterior casa. Inca nu se stie daca a supravietuit incendiului. Trei ofiteri de politie au fost impuscati mortal, iar un al patrulea a fost ranit in…

- Agricultorii care protesteaza de cateva zile in fata Guvernului de la Chisinau s-au indreptat, miercuri dimineata, catre cladirea Parlamentului. Acestia au venit cu tractoarele in fata Legislativului in contextul sedintei Parlamentului, care urmeaza sa se desfasoare la ora 12.00 si la care ar urma sa…

- Un numar de 67 de politisti si jandarmi au fost raniti, sambata, in timpul protestelor violente din Franța. Alte 95 de persoane au fost arestate, anunța ministrul de Interne al Franței. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a spus, conform AFP, ca 67 de politisti si jandarmi au fost raniti…

- Ministrul de Interne de la Paris, Gerald Darmanin, a anuntat ca 76 de moschei din toata Franta vor fi inspectate, intr-o actiune impotriva a ceea ce oficialul francez a calificat drept "separatism", informeaza dpa.

- Atac terorist la Viena. Cinci decese confirmate pana acum, patru victime și singurul atacator identificat. Alte 17 persoane impușcate sunt spitalizate. Poliția nu știe cu certitudine daca au fost mai mulți tragatori. Armata, desfașurata pe strazile orașului, informeaza biziday.ro . Televiziunea austriaca…