Agricultorii pot primi din nou subvenții: AIPA autorizează cererile din 2020 CHIȘINAU 14 ian - Sputnik. Dupa ce mai mulți agricultori au ramas fara subvenții in 2020 din cauza ca s-au epuizat banii alocați, AIPA anunța ca, odata cu intrarea in vigoare a legii bugetului pentru 2021, a fost reluat procesul de aprobare a solicitarilor ramase din anul trecut. © SputnikProtestul fermierilor: Cu ce tractoare au ieșit agricultorii in PMAN7 Astfel, in 2020, 7 448 de solicitari au fost depuse la AIPA pentru a se oferi subvenții la 4 392 de producatori agricoli unici. Suma totala pentru acoperirea cererilor de solicitare a ajutorului constituie 1,2 miliarde de lei. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a comentat protestul agricultorilor din centrul Chisinaului. El sustine ca manifestatia s-a transformat din una cu revendicari economice, in care initial se cereau bani, in una cu revendicari politice, in care se solicita demisia Guvernului. Din acest motiv, Igor…

- CHIȘINAU, 17 dec - Sputnik. Se pare ca astazi protesteaza nu doar agricultorii, ci și alți cetațeni care au decis sa-i susțina pe fermieri, dar și oameni nemulțumiți de actuala guvernare. Fermierii au eliberat strada, nu insa și ceilalți manifestanți. In acest context, unul dintre producatori a facut…

- CHIȘINAU, 17 dec- Sputnik. Președintele Comisiei parlamentare agricultura și industrie alimentara, Radu Mudreac, a reiterat mesajul sau catre agricultori, precum ca solicitarile lor au fost indeplinite, iar acum nu mai au motive sa protesteze. Potrivit deputatului socialist, producatorii agricoli…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Centrul Capitalei a fost blocat in jur de 10-15 minute. Agricultorii protestatari au oprit circulația prin principala piața a Chișinaului cu ajutorul tractoarelor, iar ulterior au readus tehnica in preajma cladirii Guvernului. Astfel, protestul de astazi s-a incheiat,…

- Agricultorii din toare raioanele Republicii Moldova se aduna azi pentru un nou protest organizat in centrul capitalei. Fermierii cer anularea inițiativei de majorare a TVA de la 8% la 12% și achitarea unor compensații de circa 3000 de lei pentru un ha de culturi de grupa a doua compromise de seceta.…

- CHIȘINAU 14 dec - Sputnik. Mai mulți agricultori s-au intalnit astazi cu ministrul Agriculturii, Ion Perju, cu care au doscutat revendicarile formulate de ei. Intre cele de baza sunt ca TVA-ul sa nu fie majorat de la 8% la 12%, așa cum prevede proiectul legii politicii fiscale și vamale, și ca statul…

- CHIȘINAU, 9 dec - Sputnik. Agricultorii care duminica și-au parcat tractoarele la periferiile orașului, le-au adus astazi, insoțiți de poliție, in Piața Marii Adunari Naționale. Fermierii au pornit de la Gara de Sud aproape de ora 12:00. Aproape de ora 13:00, prima coloana de agricultori a…