- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de "slaba calitate" si care le provoaca pierderi.

- Un grup de sase state din Europa de Est, in frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina, care a redus cererea pentru produsele locale si a declansat…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) UE trebuie sa iși revizuiasca acordul de liber schimb cu Ucraina și sa introduca restricții de import pentru unele produse alimentare, a declarat miercuri comisarul pentru agricultura Janusz Wojciechowski in fața membrilor parlamentului polonez. Comentariile comisarului polonez…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba (FOTO) a avertizat marti Uniunea Europeana impotriva "oboselii" fata de razboiul in Ucraina, insistand asupra adoptarii unui nou pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, relateaza France Presse. "Ii invit pe colegii mei din UE" sa "respinga orice indoiala" si…

- Razboiul din Ucraina și incidentul petrecut in urma cu puțin timp, atunci cand o racheta ruseasca a cazut intr-un sat din Polonia, au dat naștere unor noi tensiuni care sunt pe cale sa traseze noi granite ale puterii in UE. Potrivit unei analize realizate de publicația Politico, o noua forța militara…

- Polonia e in doliu. Au loc funeralii naționale pentru cei doi polonezi uciși la granița cu Ucraina. Marți, o racheta ratacita, lansata, potrivit datelor de pana acum, de ucraineni pentru a contracara valul de bombardamente rusești, a cazut intr-un sat de pe teritoriul Poloniei.

- Armata poloneza se afla, miercuri, in stare de alerta sporita dupa ce o racheta, probabil de fabricație ruseasca, dar de origine necunoscuta, a cazut asupra unui sat din sud-estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina. Explozia care a ucis doua persoane in estul Poloniei ar fi „rezultatul sistemelor…