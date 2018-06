Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata agricola irigata de la inceputul anului pana in prezent in Romania este de 201.000 de hectare, fiind contractata pentru irigatii o suprafata de aproape un milion de hectare, a mentionat marti, la Piatra-Olt, directorul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare (ANIF), Florin Barbu. Barbu,…

- Stația de autobuze din Sculeni a devenit una literara. Astazi, 13 iunie, la Sculeni a demarat proiectul ”Stațiile vieții”, inițiat de Ștefan Susai, scriitor roman și realizator a mai multor proiecte culturale. ”Ne dorim sa punem in valoare stațiile de mozaic facute acum jumatate de secol in Republica…

- Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare – Filiala Teritoriala de imbunatațiri funciare Argeș –Dambovița administreaza infrastructura de irigații de pe teritoriul județului Argeș. In vederea pregatirii campaniei de irigații 2018, A.N.I.F. Filiala Teritoriala de imbunatațiri ...

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a obtinut permisiunea pentru producatorii moldoveni sa exporte mere in Israel. Producatorii vor trebui sa cheme controlorul ANSA ca sa realizeze inspectia fitosanitara in livada in perioada de vegetatie si inspectia vizuala inainte de export la 2% din fructele…

- Pentru remedierea unei avarii interne la instalatia de alimentare cu energie electrica a pompelor de la nivelul Statiei de pompare si tratare Palas din Constanta, RAJA SA este nevoita sa reduca presiunea apei potabile astazi, 17 aprilie 2018, in mai multe cartiere constantene, au transmis reprezentantii…

- Întreprinderea „Apa-Canal Chisinau” a investit un milion lei într-o suflanta ultramoderna care a fost instalata la stația de Epurare din Vadul lui Voda. Instalația a fost procurata din Suedia, transmite IPN. Potrivit furnizorului de apa, investiția a fost necesara…

- In urma intrunirii comitetelor de situații de urgența la nivel teritorial, care au stabilit anumite zone cu exces de umiditate pe terenurile agricole, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare (ANIF), a stabilit nevoia de punere in funcțiune a stațiilor…

- Intrucat au fost identificate anumite zone cu exces de umiditate pe terenurile agricole, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, a stabilit necesitatea punerii in functiune a statiilor de pompare pentru desecare pe raza a 16 judete, preponderant…