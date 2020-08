Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a respins legea prin care producatorii care și-au pierdut munca din cauza condițiilor meteo extreme urmau sa primeasca ajutoare de stat. Judecatorii CCR spun ca actul normativ incalca legea fundamentala. In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi,…

- Guvernul promite sa sara in ajutorul agricultorilor afectati de seceta. In acest sens au fost alocate deja 100 de milioane de lei, insa statul este gata sa aloce resurse suplimentare pentru agricultorii care vor inregistra pierderi mai mari.

- Premierul Ludovic Orban anunta ca la rectificarea bugetara vor fi prevazute sumele necesare despagubirii fermierilor ale caror culturi au fost afectate de seceta in acest an, insa spune ca sumele vor fi distribuite agricultorilor dupa ce autoritatile romane vor primi aprobarea Comisiei Europene.

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Ministerul Agriculturii, a declarat ca acordarea ajutorului de stat pentru pagubele cauzate de seceta excesiva din acest an nu are legatura cu legea care stabilește plata unor despagubiri pentru fermierii care au culturile…

- Un numar de 34.647 de fermieri, care au pierderi din cauza secetei excesive din acest an, vor primi de la bugetul de stat despagubiri totalizand 1,15 miliarde de lei. Suprafața de culturi agricole, inființata in toamna anului trecut, distrusa de seceta extrema din acest an, este de 1,168 milioane de…

- BANI… Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a explicat recent ce despagubiri vor primi fermierii afectati de seceta. Cuantumul platilor la hectar va fi de 925 lei pentru grau si secara, 805 lei – triticale, 912 lei – orz, 951 lei -orzoaica, 772 lei – ovaz, 1.002 lei – rapita. Aceste…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat acordarea unui ajutor financiar pentru fermieri și procesatori, in suma forfetara. Valoarea maxima a sprijinului financiar va fi de 5.000 de euro pentru fiecare fermier și de 50.000 de euro pentru fiecare procesator. Acești bani sunt in completare la sumele…

- Fermierii romani vor beneficia de un ajutor care poate ajunge la valoarea de 5.000 de euro pentru fiecare exploatație. Anunțul a fost facut ieri de ministrul agriculturii, Adrian Oros. Sprijinul in suma forfetara - adica fixa - va fi disponibil deoarece Comisia ... The post Bani pentru agricultorii…