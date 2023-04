Stiri pe aceeasi tema

- “Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja in acest fel, daca nu reactionam, acumularile de pe teritoriul bulgar ar putea deveni si mai mari”, a afirmat acesta. Ministrul a mai spus ca in urma cu cateva zile a vorbit cu omologii din sase tari pe aceasta tema.…

- Guvernul Ungariei intenționeaza sa ia masuri suplimentare și va face controale mai stricte la importurile de cereale din Ucraina, a anunțat, sambata, ministrul agriculturii de la Budapesta, Istvan Nagy. Oficialul ungar a spus ca guvernul din care face parte vrea sa se „asigure ca cerealele ucrainene…

- Fermierii romani vor oganiza proteste de amploare in mai multe zone ale țarii. Vineri, ei iși vor duce utilajele in fața unor instituții, dar și la punctele de trecere a frontierei. Agricultorii sunt revoltați de faptul ca autoritațile nu-i protejeaza in crizei provocate de razboiul din Ucraina.Utilajele…

- Agricultorii bulgari protesteaza din nou, vineri. La ora 10:00, protestatarii vor bloca circulatia la sensul giratoriu spre podul Ruse-Giurgiu, solicitand din nou sa nu se prelungeasca efectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului din 30 mai 2022, privind importul fara taxe vamale de…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…

- Insectele au devenit o delicatesa pentru actorii care au interes in raspandirea dezinformarilor impotriva Uniunii Europene. Dupa ce UE a aprobat in ianuarie 2023 mai multe produse derivate din insecte pentru consumul uman, precum si al patrulea tip de insecta ca fiind comestibila, un val de dezinformare…

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de "slaba calitate" si care le provoaca pierderi, transmite agentia EFE, conform