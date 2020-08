Stiri pe aceeasi tema

- Doua localitați din județul Argeș intra in carantina de sambata, 1 august, pentru 14 zile: Balilești și Darmanești. Masura a fost luata la cererea Direcției de Sanatate Publica Argeș, din cauza focarelor Covid-19, care au depașit pragul de trei cazuri la mia de locuitori.

- Pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, la nivelul judetului Calarasi, in acest weekend au fost desfasurate mai multe actiuni in zonele aglomerate. In urma activitatilor, echipele mixte au efectuat controale la 263 de societati comerciale.

- Ziarul Unirea Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat in județ de la inceputul pandemiei Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat…

- Distribuția cazurilor Covid -19 pe unitați administrativ-teritoriale in județul Suceava arata ca 51 dintre cele 114 unitați administrativ – teritoriale (UAT) 51 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, iar 35 au cate un caz activ, conform informarii transmise, luni, de prefectura ...

- Mii de manifestanti nemultumiti de modul în care autoritatile sârbe gestioneaza criza coronavirusului au manifestat joi seara la Belgrad, fara sa fie înregistrate incidente, dupa doua nopti de violente si ciocniri cu politia, scrie AFP.Presedintele sârb, Aleksandar Vucic,…

- Guvernul israelian a aprobat miercuri, pentru a doua oara in acest an, folosirea tehnologiei serviciilor secrete pentru a monitoriza pacientii cu COVID-19, dupa ce au fost inregistrate 420 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Politia si serviciul de securitate…

- Mii de oameni au manifestat, duminica, la Haga, fata de masurile luate de guvernul olandez pentru stoparea propagarii coronavirusului, relateaza postul NOS, citat de presa internationala, scrie news.ro.Manifestatia a fost una autorizata, dar ar fi trebuit sa se desfasoare cu un numar limitat…

- 40 de localitați dambovițene din cele 89 de localitați, sunt afectate de inamicul invizibil COVID-19, dupa ce 231 de dambovițeni au fost confirmați pozitiv. Numarul total de cazuri in Dambovița este de 231. In raportarea primita la ora 13:00, in județul Dambovița figureaza 228 de cazuri. Diferența de…