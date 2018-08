In timp ce Europa se lupta cu una dintre cele mai toride veri inregistrare vreodata, Comisia a indicat ca masura are drept scop contracararea scaderii productiei si evitarea altor dificultati pentru agricultori.



Fermierii vor putea acum sa primeasca pana la 70% din plata lor directa si 85% din ajutorul pentru dezvoltare rurala la jumatatea lunii octombrie in loc de decembrie, potrivit Agerpres.



Ei vor putea, de asemenea, sa utilizeze terenurile pe care in mod normal nu le-ar fi folosit pentru productie pentru a-si hrani animalele.