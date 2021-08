Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicul de locomotiva implicat in accidentul feroviar de la Fetești a fost eliberat și se alfa sub control judiciar, anunța Digi24. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Mecanicul se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul accidentului. In urma investigațiilor efectuate…

- Brigitte și Florin Pastrama au oferit primele declarații la Antena Stars, dupa ce au fost acuzați de contrafacerea și distribuire unor maști de lux necertificate. Aceștia au fost plasați acum sub control judiciar. Vedeta a izbucnit in plans și spune ce s-a intamplat.

- Un consilier municipal al formatiunii italiene de extrema dreapta Liga a impuscat mortal un imigrant marocan intr-o altercatie petrecuta marti seara intr-o piata publica din Voghera, in nordul Italiei, liderul partidului sau, Matteo Salvini, afirmand ca alesul a actionat 'in legitima aparare', informeaza…

- Afaceristul Nelu Iordache a fost pus astazi sub control judiciar, asta dupa ce a fost audiat de catre procurorii Direcției Naționale Anticoruție intr-un nou dosar. Milionarul nu are voie sa paraseasca Romania

- Procurorii DNA au decis la finalul audierilor de miercuri, 14 iulie, sa-l plaseze sub control judiciar pe presedintele Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi. Acesta a fost asteptat de cativa sindicalisti la iesirea din sediul DNA.

- Miercuri dupa amiaza a fost audiata și femeia implicata in atacul din trafic care a avut loc in București. In imagini, tanara apare lovind autoturismul cu piciorul, iar la un moment dat se intoarce la autoturism și scoate o maceta, potrivit poliției. Femeia de 22 de ani a fost reținuta.

- Adjunctul șefului Poliției Mioveni a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat intr-un dosar de incompatibilitate. Acesta ar fi fost fost implicat in activitatea economica a doua firme,...

- Un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care ar fi violat o tanara de 22 de ani, in seara de 11 mai, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, dupa ce in prealabil a fost reținut timp de 24 de ore, de polițiști. Procurorii au […] Citește Un barbat…