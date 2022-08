Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 38 de ani, acuzat ca ințepa, zgaria și lovea femei in timp ce mergea cu tricicleta prin Capitala a fost reținut in timpul nopții de joi spre vineri, anunța Poliția Capitalei. Una dintre victime a fost Margherita din Clejani, fiica Vioricai și a lui Ionița din Clejani. Poliția Capitalei…

- Ion Ion Alexandru Țiriac este foc și para pe o campanie in mediul online care se folosește de numele sau. Fiul magnatului Ion Țiriac da o mana de ajutor poliției și incearca sa-i demaște pe cei din spatele fraudei promițand o recompensa fabuloasa, un apartament! Cei ce se folosesc de numele și imagina…

- "Ce ai avut cu femeile? De ce le-ai ințepat?", este intrebarea la care, cu siguranța, ar vrea sa știe raspunul o țara intreaga. Barbatul, care a intepat doua femei pe strada, in centrul Bucureștiului, a fost prins seara trecuta de polițiști. Individul se afla pe o trotineta electrica atunci cand le-a…

- Barbatul pe trotineta care ataca femei in Capitala a fost prins in comuna Vidra, din județul Ilfov. Barbatul a intepat doua femei in zona pieptului, una dintre ele ar fi chiar Margherita de la Clejani. Individul a declarat ca alegerea victimelor a fost aleatorie. Acesta are 38 de ani și este din…

- Margherita, fiica lautarilor din Clejani, a fost ințepata in piept de atacatorul cu trotineta, din București. Informația a fost facuta publica pe surse și se pare ca incidentul s-a petrecut aseara, cand Margherita se plimba pe strada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea de Apel București a condamnat-o definitiv pe Margherita de la Clejani, pentru accidentul pe care l-a provocat in timp ce se afla cub influența drogurilor. Judecatorii i-au marit pedeapsa inițiala primita la instanța de fond.

- Cumnatul lui Igor Dodon ramane dupa gratii. In rezultatul examinarii recursului asupra aplicarii arestului preventiv in privința acestuia, magistrații Curții de Apel Chișinau au respins solicitarea parții apararii și au menținut decizia primei instanțe de plasare in arest preventiv pe un termen de 30…

- Individul a ajuns dupa gratii zilele trecute dupa ce a dat dovada de inconstienta si o violenta iesita din comun. Si-a lovit fosta concubina cu palmele si pumnii, iar cand fiica de 11 ani a acesteia i-a sarit in aparare, a lovit-o cu palma si a tras-o de par.