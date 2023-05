Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv vineri la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in legatura cu achizitia de autobuze pentru transportul public local.…

- Crima din Onești a ajuns in atenția intregii țari, dupa ce doi barbați au fost omorați de Gheorghe Moroșan, dupa ce i-a ținut ostatici. In urma cu puțin timp, Curtea de Apel Bacau a luat decizia de a-l condamna pe autorul dublei crime din Onești, in varsta de 70 de ani, la 30 de ani de inchisoare. De…

- Dupa doi ani de "batalie", Laurette iese invingatoare in procesul cu Marian Tatic! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare, iar Laurette a transmis un mesaj pe contul ei personal de Instagram.

- Dan Diaconescu este in centrul atenției in aceste momente, dupa ce a fost reținut in aceasta dimineața de poliție. Ei bine, jurnalistul a facut inchisoare in trecut, dupa ce in 2015 a fost condamnat definitiv la 5 ani, in spatele gratiilor.

- In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De curand, milionarul britanic a vorbit despre supraviețuirea in inchisoare. Ce rutina are milionarul britanic in spatele gratiilor.

- Instanța a decis! Matteo Politi a fost condamnat la inchisoare cu executare. Mediul fals din Italia va petrece trei ani si zece luni in spatele gratiilor. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- Un tata este acuzat ca și-a rapit fiul. Dupa ce s-au certat și au depus plangeri penale, barbatul și soția lui s-au impacat și au retras toate plangerile, iar acum sunt mai indraostiți ca niciodata. Cu toate ca cei doi s-au impacat, el este inca condamnat pentru 4 ani de inchisoare cu executare. Iata…

- Mama gemenilor morți din Ploiești și-a aflat sentința! Andreea a fost condamnata la inchisoare! Cați ani va petrece femeia in spatele gratiilor, in urma tragediei care a șocat Romania. Copiii ei au decedat dupa ce au cazut de la etajul 10. In tot acest timp, ea asculta manele și facea live pe Facebook.