Stiri pe aceeasi tema

- O noua desparțire de-a dreptul șocanta in lumea showbiz-ului romanesc. Dupa ce s-au iubit nebunește timp de cinci ani, fosta ispita de la Insula Iubirii și fostul ei partener de viața au decis sa-și spuna ”adio”, de data aceasta definitiv. Mai mult decat atat, Maria Ilioiu susține ca deja l-a și uitat…

- Irina Stroia a fost batuta in plina strada și, cu lacrimi in ochi, s-a confesat fanilor, pe Instagram. Mama vedetei a fost martora la intregul moment, iar totul ar fi pornit dupa o vizita la cabinetul medical, in condițiile in care mama Irinei Stroia nu se simțea tocmai bine. Dupa ce au ieșit de la…

- Mai ieri se bucurau de botezul micuțului Vladimir, fiul lui, cu o petrecere de fițe, ca in basme, intr-un local de lux, dar se pare ca lucrurile intre Nicoleta Dragne și soțul ei nu sunt atat de roz cum par. Fosta ispita de la Insula Iubirii, dar și partenerul ei de viața au facut primele declarații…

- Nicoleta, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a creștinat ingerașul. Frumoasa mamica a inceput pregatirile inca de la prima ora a dimineții, pentru a se asigura ca ziua in care micuțul Vladimir devine creștin este bine pusa la punct. Iata pentru ce ținute au optat atat parinții micuțului, cat și invitații,…

- Veste mare in showbiz-ul romanesc. Alexandra Diaconescu și iubitul ei, Madalin Mogoș, iși vor boteza in curand fetița. Fosta ispita de la Insula Iubirii a fost cea care a facut fericitul anunț, scoțand la iveala și cateva amanunte inedite legate de eveniment. Iata ce pregatiri au inceput cei doi sa…

- Irina Stroia, fosta ispita la emisiunea „Insula Iubirii”, a fost diagnosticata de doua ori, cu cancer, la varsta de 25 de ani. Tanara a vorbit despre acest mare necaz, in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. A reușit sa invinga boala de fiecare data, dar nu a fost ușor, pentru a trebuit…

- Bucurie mare in familia Nicoletei Molnar. Fosta concurenta de la Insula Iubirii se pregatește sa devina mamica pentru prima oara. Atat pentru ea, cat și pentru soțul ei, emoțiile sunt extrem de mari, dar pregatesc totul in cele mai mici detalii pentru a se asigura ca bebelușul are cea mai frumoasa venire…

- A fost sau nu vorba despre o „idila” intre Anuyrh și Bogdan de la Ploiești? Fosta ispita de la „Insula Iubirii” a dat carțile pe fața și le-a dezvaluit adevarul fanilor, la Antena Stars, in cadrul emisiunii „Showbiz Report”, fara nicio reținere. Iata așadar cum au stat, de fapt, lucrurile!