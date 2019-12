Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns in spital dupa ce a fost batut in centrul municipiului Alexandria. Omul, aflat in stare de ebrietate, spune ca a fost batut fara motiv. Un barbat de 44 de ani din comuna Orbeasca a fost batut și lasat sa zaca in agonie in centrul reședinței județului Teleorman. Cu ultimele puteri acesta

- Politistii din Dambovita au cautat-o continuu pe Adriana Fieraru, in varsta de 11 ani, incepand de vineri, prin comuna Gura Sutii si imprejurimi. Ea a fost rapita pe drumul catre casa, la scurt timp dupa ce a iesit de la scoala.