Alec Baldwin este tată pentru a șaptea oară! Ce întrebare legată de copil l-a înfuriat

Alec Baldwin este tată pentru a șaptea oară. Actorul de 62 de ani are o fetiță pe nume Lucia adusă pe lume de o mamă surogat. Anunțul a fost făcut de soţia lui, Hilaria, pe instagram. View this post on Instagram … [citeste mai departe]