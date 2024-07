Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au reusit sa ii prinda pe autorii atacului asupra unui migrant pe care l-au injunghiat de 8 ori, pe un bulevard din Timisoara. Din primele informatii unul dintre atacatori l-a lovit cu cutitul, iar al doilea l-a lovit cu pumnii, apoi au fugit, alaturi de un al treilea. La scurt timp dupa…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a anunțat ca au fost gasiți suspecții din cazul cadavrului gasit intr-un geamantan in localitatea vasluiana Pungesti. Polițiștii din Brașov au prin un barbat si o femeie, aceștia sunt presupușii suspecti in crima din localitatea vasluiana Pungesti. Potrivit…

- O mașina care a fost furata a fost descoperita in Bega, la Timișoara. In interior nu se aflau victime. Polițiștii fac cercetari pentru a depista autorul. UPDATE. Mașina era furata din februarie

- Polițiștii fac percheziții joi dimineața in opt locații din județul Timiș, intr-un caz de trafic de migranți. Oamenii legii au pornit in aceasta ancheta in urma crimei asupra unui cetațean afgan la sfarșitul lunii ianuarie 2024. Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean…

- Politistii din Timisoara au retinut doi barbati, suspectati de talharie. Primul a amenintat o fata de 24 ani pe strada, iar al doilea a convins o femeie, pe care o cunostea din vedere, sa-l primeasca in casa apoi i-a furat 1.400 de lei, potrivit news.ro

- UPDATE: Politistii l-au identificat pe barbatul care l-a agresat pe soferul de autobuz din Timisoara. Acesta este acuzat de lovire si alte violente. ”In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei 2 Timisoara, a fost identificat un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii…