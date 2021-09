Agresorii activiștilor de mediu din Suceava, lăsați liberi Cei patru barbați reținuți dupa ce au batut cu bestialitate doi jurnalisti si un activist de mediu in timp ce filmau un documentar despre taierea ilegala a padurilor din judetul Suceava au fost lasați in libertate și vor fi cercetați sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei. Cei […] The post Agresorii activiștilor de mediu din Suceava, lasați liberi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

