Simon Bowes-Lyon, varul Reginei Elisabeta, a fost condamnat la 10 luni de inchisoare pentru ca a agresat sexual o femeie. Conform The Independent. , varul de gradul II al Reginei Elisabeta a agresat sexual o femeie care dormea in Castelul Glamis din Angus, reședința sa din Scoția. Acesta ar fi intrat cu forța in camera femeii, a impins-o in pat și in perete, i-a atins zone intime și a incercat sa-i ridice camașa de noapte. Timp de 20 de minute femeia s-a luptat cu el, reușind in cele din urma sa-l scoata din dormitor. Dupa ce a pledat vinovat luna trecuta, contele de Strathmore a spus ca ii este…