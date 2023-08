Judecatoria Craiova a dispus, vineri, arestarea preventiva a unui barbat de 56 de ani, acuzat de agresiune sexuala si ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit oamenilor legii, barbatul a atins in zona intima o femeie de 60 de ani, dupa care si-a dat pantalonii jos in fata ei. Incidentul a avut loc in seara zilei de 17 august, pe strada Lamaitei din Craiova. Tot pe 17 august, un craiovean de 36 de ani, recidivist, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare pentru agresiune sexuala. Politistii doljeni au explicat ca suspectul a fost identificat la scurt timp dupa comiterea faptelor. Este…