Agresoarea Cristieni Joia, arestată pentru 30 de zile Femeia de 34 de ani care a gresat-o pe Cristina Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie”, a fost arestata, marti, 10 noiembrie, pentru 30 de zile. Agresoarea, care si-a schimbat declaratia, dupa ce, inițial, a spus ca i-a fost rupt stergatorul masinii, si-a petrecut noaptea in arestul Sectiei 14 politie, primind ordonanta de retinere pentru 24 de ore. In cursul zilei de marti, aceasta a fost arestata pentru 30 de zile. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Decizia de arestare vine la scurt timp dupa ce agresoarea a recunoscut ca victima nu i-a rupt stergatorul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Agresoarea vedetei a susținut in cadrul audierilor faptul ca a reacționat astfel pentru ca designerul i-ar fi rupt ștergatorul de la mașina. Insa, la cateva ore distanța aceasta și-a schimbat declarația și a precizat autoritaților ca designerul nu i-a rupt ștergatorul, ci doar i l-a ridicat,…

- Cristina Joia , designer al echipei „Visuri la Cheie”, a fost atacata intr-un supermarket, din sectorul 4 al Capitalei, de o femeie. In urma incidentului, Cristina a avut nevoie de o operație urgenta la nas. Femeia care a atacat-o Cristina Joia a fost retinuta de polițiști pentru 24 de ore, dupa mai…

- Femeia care a atacat-o si desfigurat-o pe designerul Cristina Joia a fost retinuta de oamenii legii pentru 24 de ore, dupa mai bine de cinci ore de audieri. Agresoarea s-a aparat spunand ca Joia i-ar fi rupt un stergator de la masina. „Am lovit-o pur si simplu. Nu atat de puternic”, a afirmat aceasta.

- Designerul emisiunii “Visuri la cheie”, Cristina Joia, a depus plangere penala impotriva unei femei care a lovit-o in dupa-amiaza zilei de sambata. In cursul serii de luni, polițiștii au reținut-o pe cea care a batut-o cu bestialitate pe Cristina. Cine este femeia care a batut-o pe Cristina Joia. A…

- Ștefania Andrei susține ca a reacționat astfel pentru ca designerul i-ar fi rupt ștergatorul de la mașina. Cristina Joia, de la "Visuri la cheie", primele declaratii dupa ce a fost desfigurata intr-un magazin din Bucuresti - Ce s-a intamplat?- Mi-a rupt ștergatorul de la mașina.-…

- Designerul emisiunii „Visuri la cheie“ se afla inca in spital luni, vindecarea ranii la fata in urma agresiunii produse in parcarea unui supermarket din Bucureti fiind „un proces de durata si destul de dureros“, dupa cum a marturisit chiar ea de pe patul de spital.

- Potrivit unei postari de pe Facebook a jurnalistului ProTV Ovidiu Oanța, Cristina Joia, designer in echipa „Visuri la cheie” a fost lovita cu pumnul și un obiect ascuțit de catre o femeie careia i-a atras atenția ca blocheaza intrarea in magazin cu mașina parcata ilegal, deși spune victima, parcarea…