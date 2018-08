Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza 6 persoane cu privire la evenimentele din seara anterioara din Piața Victoriei.Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele…

- Carmen Dan a precizat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri din Piata Victoriei a fost una justificata si ca actiunile fortelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat in orice alt stat democratic.

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele antiguvernamentale din Romania, noteaza Mediafax."Poliția a tras cu gaze lacrimogene in timp ce romanii se mobilizeaza impotriva Guvernului", titreaza agentia Reuters.…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistența medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violențelor din Piața Victoriei, de la mitingul diasporei, potrivit ISU București-Ilfov. Numarul total al intervențiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit…

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistența medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violențelor din Piața Victoriei, de la mitingul diasporei, potrivit ISU București-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona feței. (Reduceri mari la jocuri PC) In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, a spus ca vor fi luate masuri pentru identificarea celor care au provocat incidentele, precizand ca au existat persoane care au aruncat spre fortele de ordine cu chiar cu bucati de asfalt sau cu pungi cu urina. Conform reprezentantilor…

- UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. ‘A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca’,…

- Lungul drum catre Capitala si orele de asteptare in Piata Victoriei au facut ca multi oameni sa cedeze la mitingul de aseara al PSD. Peste o suta de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar 34 au fost duse de urgenta la spitalele din Bucuresti.