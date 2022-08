Agresiune sexuală într-un bloc din București O femeie din București a fost agresata de un individ, in scara blocului unde locuiește. Agresorul a fost prins si retinut. O femeie din Capitala a fost victima unei agresiuni, chiar in scara blocului in care locuiste. Victima a urcat in lift, cand și-a dat seama ca barbatul care statea in fața blocului o urmarise. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Femeia de 40 de ani se intorcea acasa, intr-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. In fața imobilului era un individ, care i-a cerut o țigara. Nimic nu i-a dat de gandit ca barbatul urma sa devina agresiv. Individul de 21 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

