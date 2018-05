Actorul american Bill Cosby va trebui sa se prezinte la Tribunalul din Norristown din statul Pennsylvania pe 24 septembrie pentru a-si afla pedeapsa, dupa ce a fost gasit vinovat la sfarsitul lunii aprilie intr-un proces in care a fost judecat pentru agresiune sexuala, potrivit unor documente judiciare publicate marti in Statele Unite, informeaza AFP.



La finalul unui proces care a durat trei saptamani, starul american, in varsta de 80 de ani, a fost gasit vinovat pe 26 aprilie la trei capete de acuzare formulate impotriva lui, dupa ce a agresat-o sexual pe Andrea Constand, o fosta…