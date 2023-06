Agresiune în apropierea Gării Beclean! Patru bărbați, reținuți de poliție Un barbat a anunțat poliția ca a fost agresat de cinci persoane, in apropierea Garii Beclean. Polițiștii i-au gasit și luat pe sus, iar patru dintre ei au fost reținuți. Luni, un barbat din Florești a anunțat poliția ca a fost agresat in zona Garii CFR Beclean. Oamenii legii au facut cercetari și i-au identificat pe cei cinci agresori. Au fost luați pe sus și duși la sediul IPJ BN pentru audieri. S-a decis reținerea pentru 24 de ore a patru dintre aceștia. Ei se afla acum in arestul poliției, urmand sa fie prezentați judecatorului. ”Ieri, polițiștii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

