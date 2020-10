Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sticle incendiare au fost aruncate duminica asupra unei cladiri din Berlin care gazduieste un sediu al agentiei nationale a Germaniei pentru controlul bolilor, Institutul Robert Koch, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Cel putin zece persoane mascate au aruncat cu obiecte incendiare intr-o cladire din Berlin pana de curand ocupata abuziv de adepti ai extremei stangi, provocand un incendiu pe o latura a imobilului, a anuntat joi politia germana, informeaza dpa. Un departament special al politiei, responsabil cu…

- Guvernul a sesizat marti Curtea Constitutionala privind proiectele de rectificare bugetara adoptate de Parlament in forma amendata de PSD care include majorarea pensiilor cu 40%, potrivit unui anunt de presa. Executivul argumenteaza ca Legislativul „a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, ar fi fost de fapt otravit înainte de a ajunge în aeroportul din Tomsk, indica noi indicii din investigație. Deși pâna acum se credea ca agentul Novichok a fost introdus în ceaiul pe care politicianul rus l-ar…

- Ziarul Unirea Tanar din Alba injunghiat in plina strada. Unul din agresori a fost reținut, doi sunt CAUTAȚI de poliție Un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Doștat, a fost reținut de catre polițistii din Sebeș, in urma unui incident in care acesta impreuna cu alți prieteni ar fi fost implicat…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un tanar, banuit de comiterea unor infractiuni de talharie. Cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In fapt, din cercetarile efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din…

- Pe aeroportul Tegel din Berlin a inceput miercuri testarea pe scara larga a pasagerilor pentru depistarea coronavirusului, relateaza Reuters. Masura va fi aplicata de saptamana viitoare, obligatoriu si gratuit, pe toate aeroporturile din Germania. La Tegel au fost rezervate doua incaperi pentru testare.…