Agresate de soți, au cerut ajutorul polițiștilor Doua femei din Bistrița-Nasaud au fost nevoite luni sa ceara ajutorul polițiștilor, dupa ce aartenerii lor de viața au devenit violenți. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost solicitați ieri dupa-amiaza sa intervina in Monor, la un scandal in familie. Astfel, o femeie de 37 de ani din localitate a solicitat intervenția polițiștilor reclamand faptul ca a fost amenințata de catre soțul acesteia, un barbat de 41 de ani. In urma intervenției și a aspectelor constatate, polițiștii au intocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de amenințare, fiind totodata constatata ca oportuna… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

