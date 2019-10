''Agonia'' unui hamburger cu cartofi prăjiţi, vechi de 10 ani, transmisă în direct pe internet Conservat sub o caseta din sticla ca si cum ar fi o mare comoara, un hamburger cu cartofi prajiti arata inca destul de bine: la 10 ani dupa momentul cumpararii sale, utilizatorii de internet pot sa urmareasca in direct "agonia" unuia dintre ultimii burgeri vanduti de grupul McDonald's in Islanda inainte de plecarea din tara a acestui lant de magazine fast-food in timpul crizei financiare, informeaza AFP. Sursa foto: grapevine.is In 2009, lantul american, care venise in Islanda cu 16 ani mai devreme, a decis sa-si faca bagajele din cauza prabusirii economiei nationale a tarii, care s-a scufundat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

