Aglomerații tot mai mari în vămi Aproximativ 346.000 de cetateni romani si straini, cu peste 86.400 mijloace de transport, au efectuat, ieri, formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari.Potrivit unui comunicat al a informat Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF) , pe sensul de intrare in Romania au fost 141.933 de persoane, dintre care 12.531 de cetateni ucraineni (in scadere cu 0,6% fata de ziua precedenta). Astfel, incepand cu data de 10 februarie 2022 (perioada pre-conflict) au intrat in Romania 2.000.265 cetateni ucraineni.In ceea ce priveste activitatile specifice in punctele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

