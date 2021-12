Valorile de trafic au crescut, miercuri, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special intre statiunile Predeal si Azuga pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Traficul se desfașoara in condiții normale pe raza celorlalte stațiuni montane și pe raza localitații Comarnic. Pentru evitarea aglomerației, care se poate crea pe aceasta artera importanta la orele dupa-amiezii, polițiștii rutieri recomanda șoferilor sa ia in considerarea folosirea și a rutelor alternative, respectiv: – DN 1A Brașov – Cheia – Ploiești – A3 – București;– DN 73…