- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, pe DN 39, in statiunile de pe litoral, precum si pe Autostrada Soarelui si pe A1 Bucuresti-Pitesti, la intrarea in Capitala. Se circula cu dificultate si pe Centura Capitalei, in zona mai multor localitati. Potrivit…

