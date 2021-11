Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, luni, ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov. S-au format coloane de autovehicule pe sensul de urcare catre munte in localitatile Comarnic si Busteni, iar pe sensul de coborare, intre statiunile Predeal si Busteni. Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca, pentru evitarea aglomeratiei, poate fi folosita ruta alternativa: Ploiesti – Cheia – DN 1A – Brasov si retur. De asemenea, in localitatea Potigrafu, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, din care…