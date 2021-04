Aglomerație pe șoselele din România, în minivacanța de Paște: Se circulă cu dificultate pe Valea Prahovei Traficul este intens pe șoselele din Romania, in mod special de DN1 și pe Autostrada Soarelui. Trafic intens pe Valea Prahovei Pe DN1 s-au format primele blocaje. Mașinile stau in cozi intinse pe kilometri intregi. Aglomerația cea mai mare este la intrarea in stațiunile montane. Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 1, in mai multe puncte ale sensului de mers catre Brasov, in unele zone fiind aglomeratie, iar in altele formandu-se coloane de masini. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, pe DN 1 – Centura de Vest a Ploiestiului, este coloana la sensul giratoriu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

