- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa de primavara, transmite Reuters. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat…

- Christine McTiernan spune ca trebuie sa-și deschida salonul de infrumusețare in ciuda restricțiilor Covid pentru a „supraviețui și a pune mancare pe masa” Proprietara salonului Christine McTiernan susține ca are dreptul constituțional de a-și caștiga existența și ar trebui sa i se permita sa funcționeze…

- Mii de turisti au ajuns si in acest weekend la munte in ciuda pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor anuntate de autoritati in Brasov si in mai multe statiuni pe Valea Prahovei. Sute de oameni, intre care si multi copii, s-au asezat inca de la prima ora la coada la teleferic pentru a urca pe masivul…

- CARAS-SEVERIN – Politistii si jandarmii caraseni si-au facut simtita prezenta in viata judetului printr-un nou weekend de verificari pe linie de pandemie! „La activitați au participat peste 250 de efective. Au fost verificate 77 de societați comerciale si 489 de mijloace de transport persoane, fiind…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.591 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 781.330 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul de…

- Austria va prelungi cel de-al treilea lockdown impotriva COVID-19 pana pe 8 februarie, a declarat guvernul duminica, potrivit Reuters . De altfel, sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Restrictiile urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din…