Aglomeraţie pe pârtii în Poiana Braşov şi pe Valea Prahovei în ciuda restricţiilor impuse Mii de turisti au ajuns si in acest weekend la munte in ciuda pandemiei de COVID-19 si a restrictiilor anuntate de autoritati in Brasov si in mai multe statiuni pe Valea Prahovei. Sute de oameni, intre care si multi copii, s-au asezat inca de la prima ora la coada la teleferic pentru a urca pe masivul Postavaru. Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic Printre ei sunt si jandarmi si politisti care ii atentioneaza sa pastreze distantarea sociala si sa poarte corect mastile de protectie. Cițu il demite dupa ce s-a opus eliminarii firmelor chinezești… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

