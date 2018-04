Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se intorc din vacanța de Paște. Traficul pe DN1 este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe raza statiunilor montane Predeal si Sinaia, fiind dispusa masura devierii traficului pe DN1A, a precizat chestorul de politie Florentin Bracea, seful Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane. Incepe sa se…

- Traficul pe DN1 este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe raza statiunilor montane Predeal si Sinaia, fiind dispusa masura devierii traficului pe DN1A, a precizat chestorul de politie Florentin Bracea, seful Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane. "Astazi ne asteptam la valori ridicate…

- Traficul rutier este aglomerat, luni, pe toate drumurile nationale si in special pe Valea Prahovei, din acest motiv circulatia masinilor care vin de la munte spre Bucuresti fiind deviata pe DN 1A. Peste 1.400 de politisti rutieri sunt in teren si sunt in functiune aproximativ 300 de aparate Radar, a…

- Valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, viteza cu care se circula fiind de aproximativ 30 km/h. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia este…

- Se circula cu dificultate, vineri dupa-amaiza, pe Drumul National 1 – Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se indreapta spre statiunile montane, anunta Politia Romana. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini. Potrivit Centrului Infotraic, duminica traficul rutier…