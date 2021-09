Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Punctele de trecere a frontierei din zona de vest a tarii sunt aglomerate, sambata dupa-amiaza, timpul de asteptare pentru autoturismele care ies din tara ajungand la doua ore la Petea si Urziceni si la o ora si jumatate la Nadlac II. Conform datelor furnizate de Politia de Frontiera, sambata…

- Este aglomerație in toate punctele de frontiera din țara, duminica, cele mai solicitate puncte fiind la vamile Giurgiu și Nadlac 2. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore s-a inregistrat...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- S-a dat startul distracției pe litoralul bulgaresc. Plajele s-au deschis la o capacitate de 20%, insa hotelierii ii așteapta pe turiști in numar cat mai mare. Cei care opteaza pentru un sejur pe litoralul din țara vecina vor avea parte de mai multe surprize. Romanii nu mai trebuie sa prezinte la granița…