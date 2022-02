Valorile de trafic au crescut, duminica, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special la iesirea din Predeal, catre centrul statiunii Busteni, si pe raza localitatii Comarnic. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul este intens la aceasta ora pe DN 1 Ploiesti – Brasov, astfel ca s-a format pe alocuri […] The post Aglomeratie pe DN1, pe Valea Prahovei. Coloane de mașini la ieșirea din Predeal și in Comarnic. Rutele alternative appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .