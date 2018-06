Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al Autostrazii Soarelui este momentan oprita la km 64, in zona localitatii Lehliu-Gara (jud. Calarasi), dupa ce in acest loc a avut loc o coliziune intre patru autoturisme.Cel…

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din

- Unitatile de invatamant din Dolj si Teleorman vor fi inchise vineri, din cauza vremii, cele doua judete aflandu-se sub avertizari de ninsoare, vant puternic si viscol incepand de joi dupa-amiaza. Pana la aceasta ora, au luat decizia de suspendare a cursurilor, vineri, din cauza avertizarilor de vreme…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…