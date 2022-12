Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat pe A1, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Pitești, a transmis luni, 7 noiembrie, la ora 17.35, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. „Traficul este oprit aproximativ 20 de minute pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 34,…

- Centrul Infotrafic al Poliției Romane avertizeaza, sambata, ca ceata ingreuneaza traficul rutier pe mai multe drumuri. Meteorologii au emis avertizari Cod galben de ceata in 13 judete. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, care…

- Ceața afecteaza traficul auto in mai multe zone ale țarii, inclusiv in Arad și Timiș. Ceața afecteaza circulația mașinilor pe mai multe sectoare de drum din Romania. Se circula cu greutate in Ardeal, Moldova și Dobrogea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in traficsub 200 de metri, iar pe alocuri sub 50 de metri, pe arterele rutiere din judetele Alba, Arad, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Suceava, Timis si…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca este vizibilitate redusa pe Autostrazile A1, A2 si A4.Sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri intre 100 și 150 de metri pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 238 – 412. Sunt…

- Accident rutier pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 63, in zona localitații Barcanești, județul Prahova, soldat cu ranirea mai multor persoane, care sunt evaluate medical la fața locului, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Incidentul s-a produs,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca astazi, intre orele 08.00 – 12.00, respectiv 14.00 – 18.00, vor fi desfașurate activitați privind anchetele de circulație origine – destinație, astfel ca vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada A1 Deva – Nadlac…

- Vizibilitate redusa pe Autostrada A1 intre Sibiu, Sebeș și Deva, din cauza ploii torențiale. Pericol de acvaplanare Ploua torențial, marți seara, pe Autostrada A1,in zona Sibiu – Sebeș – Deva, iar polițiștii rutieri pe recomanda șoferilor care tranziteaza zona sa ruleze cu prudența. Centrul Infotrafic…