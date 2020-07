Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pasageri care au aterizat vineri cu mai multe curse sosite la intervale scurte s-au inghesuit pe culoarul de iesire al Aeroportului „Henri Coanda”. Cauza este numarul mic de angajati ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) care proceseaza declaratiile calatorilor, sustin reprezentantii aeroportului.

- Cresterea rapida a ritmului de contaminare cu noul coronavirus in sudul SUA este o "problema grava", a avertizat vineri Anthony Fauci, directorul Institutului american de boli infectioase, citat de France Presse."Avem o problema grava in anumite zone", a declarat dr. Fauci, membru al celulei…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Functionarea laboratorului genetic de testare pentru virusul COVID-19 amplasat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a fost intrerupta in urma unei defectiuni tehnice, au informat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Opt persoane din randul cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Dorohoi au fost spitalizate, aseara, dupa ce au fost diagnosticate cu virusul Covid-19, a declarat directorul Directiei de Sanatate...

- Exista o legatura intre expunerea prelungita la poluare si rata deceselor in cazul bolnavilor de noul coronavirus, potrivit unui studiu recent, al oamenilor de stiinta de la Universitatea Harvard.