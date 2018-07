Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca e bine ca fiecare "sa ne cunoastem si sa ne respectam competentele", precizand ca justitia se realizeaza in sala de judecata, iar CSM da avize consultative doar pentru legile justitiei.

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține ca mai multe persoane au comentat, pe Facebook, la postarea de seara trecuta, in care scria ca decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea este politizata, acuzand ca i s-au adresat "apelative imposibil de reprodus". Chiar și in aceste condiții, susține…

- O tanara din Statele Unite ale Americii s-a intors la facultatecu o arma semi-automata la o zi dupa absolvire, stanind astfel o dezbatere aprinsa privind controlul armelor in SUA. Kaitlin Bennett, in varsta de 22 ani, a absolvit cursurile Universitații de Stat Kent din Ohio, obținand o diploma in Biologie.…

- "Sica, ce-o fi in capul tau ?Animat de ganduri de marire bazata pe slugarnicie fata de Presedintelui Iohannis, Sica Mandolina a decis sa faca o plangere penala premierului Viorica Vasilica Dancila - alta sluga incompetenta si agramata - pentru inalta tradare, urmare a vizitei Docilei in Israel. Oricat…

- Volocopterul este taxiul care te va duce pe calea aerului oriunde ai nevoie, in cel mai scurt timp. Este un concept ambitios care ar putea deveni realitate in viitorul apropiat. Startup-ul german Volocopter planuieste sa dea startul unei adevarate revolutii in domeniul transportului urban.…

- Doi piloti au fost capturati de talibani in noiembrie 2015, in timp ce efectuau o misiune civila in Afganistan la bordul unui elicopter, iar cel de-al treilea membru al echipajului a fost ucis. De atunci, autoritatile de la Chisinau nu au mai facut niciun anunt despre soarta lor. Acum insa,…

- La sfarsitul lui 2017, peste un milion de consumatori casnici de electricitate au economisit aproape 20% la factura de curent dupa ce au optat pentru un regim concurential si si-au schimbat furnizorul de energie. Furnizorii de ultima instanta si-au acontat, anul trecut, peste 900.000 de clienti…