- Cozi foarte mari la vamile din vestul țarii Foto arhiva : Ioan Suciu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt cozi foarte mari la vamile din vestul țarii. Ne spune mai multe reporterul RRA Alexandru Lancuzov: "Cozi foarte mari de autoturisme la Petea, la Urziceni și mai ales…

- Universitatea din Craiova a emis un comunicat de presa in care condamna agresiunea sub orice forma, condamna violențele armate care genereaza atata suferința și abuzuri. Conducerea Universitatii din Craiova anunta ca ofera sprijin refugiatilor din Ucraina. „Libertatea și pacea sunt stari și drepturi…

- O femeie de 84 de ani, refugiata din Ucraina, a murit intr un camin studentesc din municipiul Galati in urma unui stop cardio respirator, informeaza, luni, reprezentantii Grupului operational de lucru pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni.Potrivit autoritatilor galatene, femeia in varsta de 84 de…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, sambata, o convorbire telefonica cu prim-ministrul canadian, Justin Trudeau. Cei doi au discutat despre situatia din Ucraina si au subliniat nevoia de a oferi sprijin refugiatilor ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primaria Municipiului Gherla a anunțat sambata ca s-a inființat un Comitet pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina. „Suntem in contact direct cu autoritațile naționale si cu autoritațile locale de la frontiera cu Ucraina, care ne comunica in mod constant care sunt cele mai urgente și cele mai importante…

- Dragoș Dolanescu pune la dispoziția refugiaților ucraineni vila sa de la Sinaia. Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu a moștenit de la marele solist conacul pe care se tot chinuie sa-l vanda cu 500.000 de euro. Dupa 8 ani de procese cu Ionuț Dolanescu, fratele sau, pe seama imparțirii bunurilor, lui Dragoș…

- Este aglomeratie in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, acolo unde zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din calea razboiului si cauta adapost in tara noastra pana cand pericolul va trece si se vor putea intoarce…

- Doi barbați din Ucraina s-au pornit in Moldova cu zeci de cutii de icre roșii, doar ca ascunse sub haine. Autoritațile din Ucraina anunța ca cei doi au fost prinși la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe.