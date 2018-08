Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu posibilitati financiare aleg sa se trateze de cancer in clinicile de oncologie din strainatate. Acolo au acces la tehnici moderne de investigatie si la tratamente de ultima ora. In plus, multe dintre cuplurile infertile aleg si ele serviciile medicale de peste hotare. In acelasi timp, insa,…

- Unul dintre cele mai aglomerate drumuri nationale din Romania este drumul care face legatura intre Margina, judetul Timis si Deva, judetul Hunedoara. Aceasta este portiunea lipsa din autostrada Sibiu – Nadlac, iar pentru ca valorile de trafic sunt mari pe aceasta portiune, drumul a fost distrus, fiind…

- Vamile pe sensurile de intrare in țara au inceput sa se aglomereze. Tendința s-a resimțit inca din weekend, asta pentru ca mulți dintre romanii care lucreaza in strainatate se intorc pe meleagurile romanești pentru a-și petrece concediul. Cel mai tranzitat punct de la frontiera cu Ungaria este Nadlac…

- Peste 3500 de romani din diaspora sunt interesati sa porneasca o afacere in Romania cu ajutorul programului de finantare nerambursabila Ro-Win din cadrul Diaspora Start-up. Desi revenirea in tara nu este obligatorie, majoritatea isi doresc sa revina cel putin pentru o perioada de cativa ani.

- Statisticile arata ca Romania se depopuleaza intr-un ritm alert. Este a doua țara ca migrație dupa Siria, stat care se afla in plin razboi. Statisticile județene arata ca la inceputul anului populația stabila era in numar de 461.832 de persoane, in scadere cu peste 2000 de persoane, fața de 1 iunie…

- „PSD vrea sa impoziteze veniturile romanilor realizate in strainatate. Aceasta este miza proiectului prin care cei care trimit bani din strainatate prin banci trebuie sa declare sursa obtinerii banilor, sub amenintarea confiscarii sumelor trimise. Guvernarea PSD nu a facut absolut nimic pentru a ajuta…

- Romanii plecați in strainatate primesc o noua lovitura. De aceasta fata nu din partea Romaniei, ci din partea unui important stat. Guvernul a decis sa nu mai ofere ajutor social pentru copiii romanilor. Mai precis, romanii care au copiii in Romania și nu impreuna cu ei in Austria, nu vor mai beneficia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, la Guvern, ca romanii care muncesc in strainatate ezita sa se intoarca in tara daca vad ca in societatea romaneasca este tensiune.