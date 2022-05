Aglomerație la vama Isaccea: Peste 100 de camioane așteaptă să treacă Dunărea cu bacul în Ucraina De mai multe zile, peste 100 de camioane asteapta, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate atat in oras, cat si in apropierea lui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

