Stiri pe aceeasi tema

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, sambata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc acasa, in concediu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Coloane de mașini la ieșirea din țara. A inceput perioada concediilor și aradenii, dar nu numai, prefera sa foloseasca punctul de trecere a frontierei Nadlac II, de pe Autostrada. Astfel s-a ajuns ca duminica dupa-masa timpii de așteptare din vama aradeana sa fie de cel puțin 180 de minute. Totul in…

- E aglomeratie mare in cele doua puncte de trecere a frontierei de la Nadlac. Aplicatia Politiei de Frontiera arata ca pe sensul de iesire se așteapta chiar și 60 de minute. In aceasta perioada, cu multe concedii, numarul celor care tranziteaza frontiera este foarte mare. The post Aglomerație la frontiera,…

- Vamile pe sensurile de intrare in țara au inceput sa se aglomereze. Tendința s-a resimțit inca din weekend, asta pentru ca mulți dintre romanii care lucreaza in strainatate se intorc pe meleagurile romanești pentru a-și petrece concediul. Cel mai tranzitat punct de la frontiera cu Ungaria este Nadlac…

- Soferii de TIR-uri au de asteptat pana la sase ore pentru a trece unele vami dintre Romania si Ungaria, fiind un aflux mare de camioane ca urmare a faptului ca de Rusaliile catolice traficul greu a fost restrictionat pe teritoriul statului vecin, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei…

- Potrivit Politiei de Frontiera, ca urmare a faptului ca pe teritoriul Ungariei, traficul pentru vehiculele de transport marfa a fost restrictionat pana luni seara la ora 23.00, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei pe sensul…

- Timpii de așteptare au crescut, marți dimineața, la frontierele cu Ungaria, pe sensul de ieșire din Romania, dupa ce in perioada 19 – 21 mai a fost restricționata circulația automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone pe teritoriul statului vecin, deoarece credincioșii catolici au sarbatorit…

- Cozi interminabile de autocamioane la vamile din vestul țarii dupa ce Ungaria a restricționat trasportul de marfa la acest final de saptamana. La unele puncte de trecere a frontierei, șoferii au de așteptat chiar și peste cinci ore pentru a putea ajunge in țara vecina. Aglomerație la vamile din vestul…