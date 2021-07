Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea Greciei in scenariul galben a facut numeroși romani sa iși scurteze vacanțele pentru a se intoarce in țara inainte ca noile masuri sa intre in vigoare incepand de duminica, relateaza Digi24 . Cine sosește dupa miezul nopții va fi nevoit sa stea in carantina daca nu este vaccinat sau nu are…

- Politia de Frontiera se asteapti la o crestere a traficului in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria."Avand in vedere ca este perioada sezonului estival si multi cetateni romani aleg sa si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, ne asteptam la o crestere a traficului de persoane…

- Traficul rutier pe la punctele de frontiera din judetul Constanta este aglomerat, in perioada concediilor estivale. Timpul de asteptare la Vama Veche este, de exemplu, cel putin dublu fata de monitorizarea facuta de MAI prin site-ul Politiei de Frontiera, sectiunea traficonline.

- TIR-urile care asteapta trecerea frontierei prin vama Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ zece kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, iar circulatia este dirijata controlat spre punctul de frontiera de echipaje de politie.„Cauza timpilor ridicati de asteptare este data de prezenta mare a autocamioanelor…

- Poliția de Frontiera anunța ca la punctele de trecere a frontierei de la granița comuna cu Ungaria se inregistreaza timpi de asteptare ridicati pe sensul de iesire din tara pe arterele destinate mașinilor de marfa. Situația apare ca urmare a restrictiilor de circulatie pentru autovehiculele de mare…

- Trafic ingreunat pe sensul de ieșire din țara pentru camioane in Vama Petea Foto: Arhiva/ Petcu Marcela. Trafic îngreunat la aceasta ora pe sensul de ieșire din țara pentru camioane în Vama Petea, la granița cu Ungaria. Timpii de așteptare ajung la 210 minute. Poliția…

- Autoritațile maghiare de frontiera au anunțat ca defecțiunea a survenit joi, 29 aprilie, in jurul orei 14:10, Poliția de Frontiera Romana fiind informata despre faptul ca sistemul informatic al vecinilor nu mai funționeaza, neputandu-se efectua controlul de frontiera, au anunțat autoritațile romane,…

